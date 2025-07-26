الارشيف / اخبار السعوديه

عاجل.. أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الخميس.. 3 وصايا مهمة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • عاجل.. أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الخميس.. 3 وصايا مهمة 1/4
  • عاجل.. أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الخميس.. 3 وصايا مهمة 2/4
  • عاجل.. أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الخميس.. 3 وصايا مهمة 3/4
  • عاجل.. أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الخميس.. 3 وصايا مهمة 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الخميس.. 3 وصايا مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه الدفاع المدني، من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل.
وأشار إلى أن هناك عدة مناطق متأثرة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

طقس

وتشمل، مكة المكرمة، الطائف - ميسان - أضم - العرضيات، جازان، الباحة، نجران، عسير.

أخبار متعلقة

 

المملكة تدعو تايلاند وكمبوديا إلى ضبط النفس بعد التصعيد الحدودي
حساب المواطن.. طريقة تسجيل المتزوجة من غير سعودي في البرنامج
أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الخميس.. 3 وصايا مهمة - الدفاع المدني

أما المناطق المتأثرة بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل مكة المكرمة، العاصمة المقدسة - الجموم - المويه - تربة - رنية - الليث - القنفذة.

3 وصايا مهمة

وشدد على أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها.
.
كما شدد على الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا