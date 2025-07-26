شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الخميس.. 3 وصايا مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه الدفاع المدني، من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل.وأشار إلى أن هناك عدة مناطق متأثرة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.وتشمل، مكة المكرمة، الطائف - ميسان - أضم - العرضيات، جازان، الباحة، نجران، عسير.أما المناطق المتأثرة بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل مكة المكرمة، العاصمة المقدسة - الجموم - المويه - تربة - رنية - الليث - القنفذة.وشدد على أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها.كما شدد على الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.