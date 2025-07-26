حساب المواطن.. طريقة تسجيل المتزوجة من غير سعودي في البرنامج

- 1/2
الدمام - شريف احمد - تلقت منصة حساب المواطن عبر حسابه على موقع "إكس" ، استفسارًا حول تسجيل المتزوجة من غير سعودي في البرنامج.
وحدد البرنامج في إجابته، الوثائق المطلوبة من المتزوجة من غير سعودي وهي كالتالي:
- شريحة حديثة من الأحوال المدنية تثبت زواجها من أجنبي.
- خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية.
وللتسجيل تقوم المواطنة بالدخول إلى المنصة وتختار:
- (متزوج) من قائمة بيانات عامة
- اختيار إجابة ( نعم ) السؤال هل أنت متزوجة من غير السعودي؟
- إضافة الوثائق المطلوبة أعلاه.
حساب المواطنيقدم برنامج حساب المواطن الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، ويوجه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.
تقديم اعتراض على نتائج الأهليةأوضح حساب البرنامج على "إكس"، خطوات تقديم اعتراض على نتائج الأهلية من خلال التطبيق، وتشمل:
- الدخول إلى تطبيق حساب المواطن.
- إذا كنت غير مؤهل ستظهر لك خانة الاعتراض في مربع دراسة الأهلية، اضغط على تقديم الاعتراض.
- ستظهر لك تفاصيل عدم الأهلية، الرجاء حلها قبل تقديم الاعتراض.
- اضغط "تأكيد الاعتراض".
- ستجد اعتراضك ظاهرًا لك في خانة الاعتراضات الحالية (الاعتراض تحت الدراسة).