شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن.. طريقة تسجيل المتزوجة من غير سعودي في البرنامج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت منصة حساب المواطن عبر حسابه على موقع "إكس" ، استفسارًا حول تسجيل المتزوجة من غير سعودي في البرنامج.

وحدد البرنامج في إجابته، الوثائق المطلوبة من المتزوجة من غير سعودي وهي كالتالي:

شريحة حديثة من الأحوال المدنية تثبت زواجها من أجنبي.

خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية.

وللتسجيل تقوم المواطنة بالدخول إلى المنصة وتختار:

(متزوج) من قائمة بيانات عامة

اختيار إجابة ( نعم ) السؤال هل أنت متزوجة من غير السعودي؟

إضافة الوثائق المطلوبة أعلاه.