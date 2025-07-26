شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 مناطق.. إحباط تهريب 275 كيلوجرامًا من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (15) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظتي الدائر والعارضة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بجازان تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، فيما قبضت على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (57.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وفي منطقة عسير، قبضت الدوريات في قطاع الربوعة على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. الإمفيتامين المخدر في ذات السياق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما ( 10.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وبمنطقة نجران قبضت مكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.