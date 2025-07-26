شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يتيح نقل ملكية السلاح الهوائي إلكترونيًا عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الأمن العام إتاحة خدمة نقل ملكية الأسلحة الهوائية إلكترونيًا عبر منصة أبشر، ضمن جهوده لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات ذكية للمواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات أو منافذ بيع الأسلحة.

وأوضح الأمن العام أن الخدمة الجديدة تتيح للمستفيد نقل ملكية السلاح الهوائي من حسابه إلى حساب شخص آخر عبر “أبشر”، بطريقة إلكترونية بالكامل، وذلك عبر خطوات مبسطة تشمل تسجيل الدخول إلى “أبشر”، ثم اختيار “خدماتي”، و”الأمن العام”، و”إدارة الأسلحة”، ثم “الأسلحة الهوائية” وتحديد السلاح المطلوب.

وتستهدف الخدمة الأفراد من المواطنين والمقيمين، على أن يكون الحد الأدنى لعمر المالك الجديد 20 عامًا للمواطنين و25 عامًا للمقيمين، بحسب الضوابط المعتمدة.