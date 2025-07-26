برابط مباشر.. طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب من منصة التأشيرات السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفر الجهات السعودية المختلفة التي تشمل وزارة الخارجية السعودية العديد من خدماتها بطريقة إلكترونية ورقمية سريعة بشكل كبير، وقد يعود الأمر في الأساسي إلى تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي ترتبط بالتحول الرقمي في جميع الخدمات، وسنقوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب عبر منصة التأشيرات، بالإضافة إلى شرح أهم شروط إصدار التأشيرة من خلال موقع الخليج 365.

طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب عبر منصة التأشيرات

يمكن لكل المقيمين على أرض المملكة الاستعلام عن الزيارة العائلية بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة من خلال منصة التأشيرات الرقمية التابعة لوزارة الخارجية السعودية وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية “من هنا“.

توجه إلى مربع الاستعلام المتوفر في الصفحة الرئيسية.

اختر طريقة الاستعلام “رقم الطلب”.

قم بكتابة رقم الطلب بطريقة صحيحة.

ادخل رقم السجل المدني أو رقم الإقامة بشكل لسيم.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر على أيقونة “استعلام” الموجودة في نهاية الصفحة الرئيسية.

سيتم عرض تفاصيل طلب زيارة عائلية بطريقة تفصيلية توضح حالة الطلب.

شروط إصدار تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن يتم توفيرها من أجل الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية، ومن أهم هذه الشروط:

يشترط أن يكون الزائر قريب للمقيم من الدرجة الأولى.

توفير نسخة من سجل الأسرة في حالة استضافة الأبناء أو الزوجة.

ألا تقل صلاحية جواز السفر الخاص بالمقيم عن ستة أشهر، والزائر يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر.

يجب أن يتم التصديق على طلب الزيارة من قبل الكفيل أو الغرفة التجارية أو جهة العمل الخاصة بالمقيم.

أن تكون تأشيرة الإقامة سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يشترط أن تكون الإقامة الخاصة بصاحب العمل إقامة عمل وليست زيارة أو إقامة سياحية.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله تفاصيل طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب عبر منصة التأشيرات، بجانب شرح وتوضيح شروط إصدار تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية بشكل تفصيلي.