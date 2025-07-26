كيفية الاستعلام عن سجل تجاري إلكترونيًا عبر موقع وزارة التجارة السعودية برقم الهوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر السجل التجاري من أهم الوثائق التي تقدم العديد من الخدمات للشعب السعودي، وهي التي يحصل من خلالها الدولة والحكومة على حق الحصول على الضرائب والأموال المستحقة من المنظمات التجارية، وفي هذا المقال وعبر موقعنا سعودي أون سنتعرف على كيفية الاستعلام عن سجل تجاري إلكترونيًا.

كيفية الاستعلام عن سجل تجاري إلكترونيًا

تتيح وزارة التجارة السعودية فرصة للاستعلام عن السجل التجاري بشكل إلكتروني سهل وبسيط عبر الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التجارة السعودية الرسمي الإلكتروني “من هنا“.

ينقر على خيار قسم الخدمات الإلكترونية.

يحدد الشخص خيار الاستعلام عن السجل التجاري.

يدخل البيانات المطلوبة من رقم السجل التجاري واسم المنشأة ورمز التحقق المرئي.

في النهاية ينقر على خيار البحث والاستعلام وينتظر لحين ظهور تفاصيل السجل التجاري.

شاهد أيضًا: برابط مباشر.. طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب من منصة التأشيرات السعودية

معلومات السجل التجاري في السعودية

يحتوي السجل التجاري على العديد من المعلومات التي تخص المنشآة التجارية وهي المعلومات التالية:

بيانات صاحب الشركة أو وكيله (مُقدِّم الطلب)

نوع الشركة

اسم الشركة التجاري.

السمة التجارية، وهي التسمية التي يضعها التاجر على لافتة المحل.

الغرض من إنشاء الشركة

العنوان الرئيسي والفروع إن وجدت

رقم القيد

بيانات رأس المال

تاريخ ابتداء الشركة

تاريخ ترخيص مزاولة النشاط

بيانات الشركاء والإدارة العُليا إن وجد

رقم تسجيل العلامة التجارية وبراءات الاختراع

أهمية السجل التجاري في السعودية

وتكمن أهمية السجل التجاري في السعودية في توفير الحماية القانونية لكل المنشآت من الاحتيال والتحريف والاستغلال غير القانوني، مع إثبات الحقوق لملاك الشركات مع اعتباره وثيقة رسمية للتعاملات مع كل الجهات الحكومية والشركات الاخرى والبنوك بجانب التعاملات التجارية مع أي منشأة.

شروط ورسوم استخراج السجل التجاري

هناك بعض الشروط والرسوم المطلوبة لاستخراج السجل التجاري وهي الشروط والرسوم التالية:

أن يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الأصل والجنسية وموظف حكومي.

يجب تقديم الأوراق المطلوبة من الهوية الوطنية وسجل العائلة وتفاصيل المنشأة التجارية.

دفع رسوم التسجيل ورسوم التعديلات والخدمات الأخرى بشكل إلكتروني من بوابة وزارة التجارة السعودية.

انتهينا للتو من التعرف على كيفية الاستعلام عن سجل تجاري إلكترونيًا مع الكشف عن الشروط اللازمة لفتح هذا السجل مع الكشف عن المعلومات التي تظهر عند الاستعلام.