ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2025؟ دليلك الكامل للتسجيل والاستحقاق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى القائمين على برنامج الضمان الاجتماعي المطور بدراسة أهم الشروط التي يجب أن يتم توفيرها بشكل كامل من أجل الحصول على الدعم، وذلك حتي يتم التأكد من تقديم الدعم للفئات والمواطنين المستحقين للحصول على الدعم، حيث تسعى الوزارة إلى الارتقاء بالمواطنين الذين يعانون من الضغوط الاقتصادية، وسنقوم عبر موقع الخليج 365 بعرض وتوضيح شروط الضمان الاجتماعي المطور مع توضيح خطوات التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن يتم استيفائها بشكل كامل من اجل الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، ومن أهم هذه الشروط والمتطلبات التي يجب أن يتم استيفائها بشكل كامل:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية والأصل.

يجب أن يكون المتقدم مقيم على أرض المملكة بصورة دائمة دون الخروج منها.

يشترط أن يكون مستوى الدخل الخاص بالمواطن متوسط أو محدود.

يشترط ألا يكون المتقدم ممتلك أي أصول عقارية من أي نوع.

يشترط توفير بيانات الحساب البنكي الخاص بالمواطن.

في حالة القادرين على العمل يشترط الالتزام ببرنامج التأهيل والتوظيف.

يجب ألا يقل عمر المتقدم بطلب الحصول على الدعم عن 21 عام.

أن يكون المتقدم مستقل سكنيًا وغير مقيم في إحدى دور الإيواء.

طريقة التسجيل في الضمان المطور

تساءل بعض الأشخاص عن تفاصيل خطوات وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وطريقة التسجيل هي كالتالي:

توجه إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“.

انقر على أيقونة “خدمات الوزارة” الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية.

اختر “المنصات الرقمية”.

قم بالبحث عن منصة “الضمان الاجتماعي المطور”.

انقر على أيقونة “إبدأ الخدمة”.

انقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

اكتب البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان الوطني.

ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بالشخص المتقدم بطريقة صحيحة.

قم بكتابة بيانات الاتصال وهي رقم الجوال الخاص بك، والبريد الإلكتروني.

انقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

سجل بيانات الراتب والوظيفة الخاصة بك.

قم بتسجيل جميع بيانات دخل أفراد الأسرة بشكل سليم دون التلاعب بها.

راجع جميع البيانات والمعلومات التي قمت بتسجيلها من أجل التأكد من صحتها.

انقر على “تقديم الطلب” حتى يتم تقديم طلب للحصول على الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.

سيتم إرسال رسالة إلى رقم جوالك تؤكد استلام الطلب.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله تفاصيل شروط الضمان الاجتماعي المطور بالإضافة إلى شرح خطوات وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بشكل إلكتروني.