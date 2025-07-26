شروط صرف دعم ساند للعاطلين عن العمل 2025 وخطوات التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يشكل دعم ساند أهمية كبيرة يهتم بها العديد من الأشخاص بشكل عام، حيث يشكل برنامج الدعم أهمية كبيرة تعود إلى أساس مساندة الدولة للمواطنين المستحقين للحصول على المساعدة، وقد يكون الضغط الاقتصادي ذو أثر كبير بسبب التعطل عن العمل، وسنقوم عبر موقع الخليج 365 بشرح وتوضيح أهم شروط صرف دعم ساند للعاطلين عن العمل بالإضافة على شرح خطوات التسجيل الإلكتروني في الدعم.

شروط صرف دعم ساند للعاطلين عن العمل

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم استيفائها وتوفرها من أجل الحصول على دعم ساند للعاطلين عن العمل، وسنقوم بعرض وتوضيح تفاصيل أهم هذه الشروط كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية والأصل.

يجب أن يكون المتقدم غير مفصل من العمل نتيجة مخالفة أخلاقية أو عملية.

يشترط أن يكون المتقدم مسجل بالفعل في التأمينات الاجتماعية السعودية.

يشترط ألا يكون قد وصل سن المتقدم إلى ستين عام، ويجب ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عام.

أن يكون المتقدم حاصل على مدى عمل لا تقل عن 12 شهر مسجلة في التأمينات.

يجب أن يلتزم المتقدم بجميع البرامج والتجارب العملية التي تساعده في الحصول على وظيفة.

يشترط أن يكون المتقدم جاد في البحث والحصول على فرصة عمل.

خطوات التسجيل الإلكتروني في دعم ساند

يمكن أن يتم التسجيل في برنامج دعم ساند بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية “من هنا“.

انقر على أيقونة “دخول الدخول للأفراد”.

قم بتسجيل الدخول من خلال حسابك على المنصة أو عبر النفاذ الوطني الموحد.

اختر من خلال الصفحة الرئيسية “برامج الدعم”.

توجه إلى برنامج ساند انقر على أيقونة “التسجيل”.

سجل جميع البيانات الشخصية بصورة سلمية وواضحة في استمارة الحصول على الدعم.

انقر على أيقونة “تقديم المستندات”.

يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة بصورة واضحة

انقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

سيتم إرسال الرد على بالطلب الخاصة بك من خلال رسائل إلى رقم الهاتف الخاص بك.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله تفاصيل شروط صرف دعم ساند للعاطلين عن العمل، بجانب شرح وتوضيح خطوات التسجيل الإلكتروني في دعم ساند.