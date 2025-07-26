برنامج حساب المواطن يوضح شروط الأهلية للدورة الجديدة 84 وتاريخ صرف الدعم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضح برنامج حساب المواطن شروط الأهلية للدورة رقم 84 الخاصة بشهر نوفمبر 2024، مؤكدًا أنه سيتم إيداع دعم الدفعة 84 في اليوم العاشر من نوفمبر 2024 للمستفيدين المستوفين الشروط، أو قبل ذلك إذا وافق اليوم عطلة رسمية. وتأتي هذه التفاصيل ضمن سعي البرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آلية واضحة وعادلة.

شروط أهلية الحساب والخطوات المطلوبة

شروط الاستحقاق للدورة 84، وفقًا لبيانات برنامج حساب المواطن، تشمل:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ، ما عدا حاملي بطاقات التنقل المصرح لهم.

الإقامة داخل المملكة وليس محتجزًا أو في مراكز إيواء رسمية .

توافق البيانات المقدمة مع بيانات الجهات الموثوقة كالداخلية والمالية.

تحديث بيانات المستفيد البنكية والشخصية بشكل منتظم لتجنب فقدان الأهلية.

وفي حال ظهور حالة “غير مؤهل”، يُتاح تقديم اعتراض إلكتروني خلال 90 يومًا من إعلان نتيجة الأهلية عبر حساب المستفيد، وذلك بعد تحديث البيانات استنادًا إلى سبب حالة عدم القبول.

شاهد أيضًا: “هل تؤثر الزيارة الميدانية على أهلية حساب المواطن؟!” خدمة المستفيدين تُجيب

موعد الصرف وآلية الاعتراض والتحديث

ينتظر المستفيدون إيداع دعم الدورة 84 في يوم 10 نوفمبر 2024، وإذا صادف موعد الإيداع عطلة رسمية، يتم تنفيذه قبل ذلك. كما أتاح البرنامج آلية اعتراض إلكتروني تستقبل الاعتراضات عبر قسم “دراسة الأهلية” في الحساب الشخصي للمستفيد، مع إمكانية تقديم الوثائق الداعمة لتحديث الحالة خلال المدة المقررة.

وفي حال قبول الاعتراض، تُعاد دراسة حالة الأهلية مرةً أخرى، ويُعلن للمستفيد قبوله في الدورة التالية بناءً على قبول الاعتراض. أما في حالة البقاء على الحالة “غير مؤهل”، يتم تعليق الدعم ولكن لا يتم حذف الحساب.