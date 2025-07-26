شروط إصدار تأشيرة مساند للعمالة المنزلية بالتفصيل والخطوات المطلوبة للحصول عليها رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضحت الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية شروط إصدار تأشيرة مساند للعمالة المنزلية وطريقة الحصول عليها عبر المنصة بكل سهولة، حيث إنها تعتبر واحدة من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على أصحاب العمل في المملكة والعمالة المستقدمة مما يسهل إتمام الإجراءات بكفاءة عالية واحترافية، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على كافة التفاصيل.

شروط إصدار تأشيرة مساند للعمالة المنزلية في السعودية

من المهم التعرف على شروط إصدار تأشيرة مساند للعمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية من قبل أصحاب العمل قبل الاستقدام، وهي تتمثل في الآتي:

سداد رسوم التأشيرة والرسوم الإضافية عبر منصة مساند.

تقديم شهادة إثبات الملاءة المالية الخاصة بالثلاث شهور الأخيرة.

بيانات هوية مقدم الطالب سواء الهوية الوطنية أو الإقامة يشترط أن تكون محدثة.

ضرورة خلو سجل المتقدم من أي مخالفات مرورية مسجلة.

خطوات إصدار تأشيرة عاملة منزلية عبر مساند

بعد التعرف على شروط إصدار تأشيرة مساند للعمالة المنزلية في السعودية، نوضح أنه يتم تقديم طلب إصدار التأشيرة إلكترونيًا عبر المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مساند “من هنا”. الضغط على “تسجيل دخول” أو “إنشاء حساب جديد”. إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتضمن رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف. الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بصورة جيدة. بعد ذلك، سوف يتم تفعيل الحساب من خلال الكود المرسل إلى الجوال. بعد تسجيل الدخول، يتم التوجه إلى لوحة التحكم. النقر على خدمة إصدار التأشيرات. تعبئة الاستمارة بكافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق مثل نوع المهنة وجنسية العاملة المنزلية وجهة القدوم الموافقة على الإقرار والتعهد الخاص بشروط الخدمة. الرفع الإلكتروني للمستندات المطلوبة مثل شهادة الملائة المالية بحجم وصيغة مناسبة. سداد رسوم التأشيرة ورسوم مساند باستخدام بطاقة الائتمان. تقديم الطلب ثم متابعته من خلال قائمة “طلباتي” التي توجد في الحساب المسجل على المنصة.

بذلك، يكون قد تم التعرف على شروط إصدار تأشيرة مساند للعمالة المنزلية في السعودية وطريقة تقديم طلب استخراجها عبر المنصة، ومن مميزات تلك الخدمة معالجة الطلبات بشكل سريع، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسهيل التقديم من أي وقت ومكان.