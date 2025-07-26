22 ألف مخالف يتم ترحيلهم و11 آلاف و15 متسترًا يواجهون عواقب جريمتهم الكبرى في حملات الداخلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بلغ عدد المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 22 يناير 1447هـ إلى 28 يناير 1447هـ، 22,497 مخالفًا. من بينهم 13,817 مخالفًا لنظام الإقامة، و5,280 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3,400 مخالفًا لنظام العمل.

وتم ضبط 1,687 شخصًا حاولوا التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، حيث كان 38% منهم من الجنسية اليمنية، و61% منهم من الجنسية الإثيوبية، و1% من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى ضبط 40 شخصًا حاولوا التسلل خارج المملكة بطرق غير قانونية.

وتم القبض على 15 شخصًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وتم إخضاع 18,342 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 15,785 رجلًا و2,557 امرأة.

وتم ترحيل 11,099 مخالفًا لبلدانهم بعد توجيههم للبعثات الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وترحيل 11,183 مخالفًا آخرين.

وحذرت وزارة الداخلية من مساعدة أو تسهيل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود، مشيرة إلى أن ذلك يعرض المتورط لعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والإيواء المستخدمة للمساعدة في تجنب العقوبة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة للإبلاغ في مختلف مناطق المملكة.