السعودية تُعلن رسميًا شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية للعام الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن شروط القبول الجديدة في كلية الملك فهد الأمنية للعام الأكاديمي الجديد، في خطوة تهدف لاستقطاب الكوادر المؤهلة علميًا ومهنيًا للخدمة الأمنية. وتأتي هذه التحديثات التنظيمية في إطار تعزيز متطلبات الكلية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب المستجدين.

شروط القبول والقبول الأكاديمي في الكلية

تم تحديد مجموعة شروط أساسية يجب توافرها في المتقدمين لقبولهم في كلية الملك فهد الأمنية، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية مع تحقيق المتطلبات التنظيمية. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 85٪ أو ما يعادلها. ألا يقل عمر الطالب المقدم عن 17 عامًا، ولا يزيد عن 24 عامًا عند تحديد موعد التقديم. اجتياز الفحص الطبي واللياقة البدنية والعقلية، وفق المعايير التي تعلنها الكلية رسميًا. اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات الكفاءة المعرفية واللغة. الالتزام بطلب القبول الإلكتروني عبر منصة التقديم الرسمية قبل انتهاء المهلة المعلن عنها، مع رفع الوثائق المطلوبة.

خطوات التقديم الإلكتروني ومزايا القبول

تُتاح عملية التسجيل عبر منصة القبول الموحد التابعة لوزارة الداخلية، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب وتسجيل البيانات الأساسية مثل رقم الهوية، المؤهل العلمي، والمعدل.

رفع صورة رسمية للهوية الوطنية وشهادة الثانوية وصورة شخصية حديثة.

اختيار التخصصات المرغوبة داخل الكلية حسب المتاح والمعدلات المطلوبة.

تحديد مواعيد اختبار القبول والمقابلات المخصصة لكل محطة.

بعد اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات، يُمنح المرشح عرضاً للقبول، ويتم إعلان النتائج الرسمية إلكترونيًا.

أهم مميزات برامج كلية الملك فهد الأمنية

توفر الكلية تدريبات أكاديمية وعسكرية مكثفة تشمل مهارات تبادل اللغة والتفكير الإبداعي.

يوفر النظام الداخلي بيئة تعليمية منظمة تضم أحدث التقنيات الأمنية والتدريب العملي.

يمنح الطلاب التأهيل الكامل للالتحاق بالجامعة الشرطية والعمل في الأجهزة الأمنية المختلفة داخل المملكة.

تُعزز الكلية فرص العمل الحكومي بمرتبة وظيفية مستقرة بعد التخرج، بما يُسهم في بناء مستقبل مهني آمن ومرموق.

وزارة الداخلية تحرص على نشر التفاصيل بشكل واضح لضمان استيعاب المتقدمين للمعايير وتحضيرهم الكامل قبل التسليم النهائي للطلب.