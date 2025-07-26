عدن - ياسمين عبدالعظيم - يهتم مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين بهدف تسهيل الإجراءات عليهم ومعرفة كافة المعلومات بصورة دقيقة، ومن أبرز تلك الخدمات المتاحة هي خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي للوافدين والمقيمين في السعودية إلكترونيًا برقم الإقامة للحصول على معلومات التأمين الصحي وتفاصيل التغطية العلاجية، ومن خلال موقع الخليج 365 يمكنكم التعرف على طريقة الاستعلام بالتفصيل.

طريقة الاستعلام عن التأمين الطبي للوافدين والمقيمين في السعودية إلكترونيًا

في إطار تعزيز الوعي الصحي لدى الأفراد وتسهيل متابعة حالتهم التأمينية، أتيحت خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي للوافدين والمقيمين في السعودية إلكترونيًا برقم الإقامة، ويتم الاستفادة منها عبر اتباع الآتي:

يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الضمان الصحي السعودي “من هنا”. تسجيل الدخول إلى الحساب المسجل عبر إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة بجانب كلمة المرور. الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. النقر على خدمة “الاستعلام عن معلومات التأمين”. كتابة رقم الإقامة بصورة دقيقة. إدخال رمز التحقق في المكان المخصص له. الضغط على زر “استعلام”. بعد ذلك، سوف يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالتأمين الصحي الخاص بالمستعلم.

الاستعلام عن تأمين الزائرين في السعودية

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي للوافدين والمقيمين في السعودية إلكترونيًا برقم الإقامة، نوضح أنه يمكن الاستعلام عن تأمين الزائرين كذلك بصورة إلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الضمان الصحي السعودي “من هنا”. التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. البحث عن خدمة “الاستعلام عن تأمين زائر”. كتابة رقم جواز السفر ورمز التحقق في الأماكن المخصص لهم بصورة دقيقة. النقر على زر الاستعلام. سوف تظهر بيانات التأمين المرتبطة بالشخص المستعلم عنه.

خدمات مجلس الضمان الصحي السعودي

يتيح مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات للمقيمين والمواطنين، ومن أبرزها ما يلي:

علاج الأسنان (باستثناء التقويم).

التحاليل الطبية.

الفحوصات الطبية الأساسية.

اللقاحات الضرورية.

الأدوية والعلاجات.

الإقامة في المستشفى عند الحاجة.

متابعة حالات الولادة.

رعاية الأم والطفل.

بذلك، يكون قد تم التعرف على طريقة الاستعلام عن التأمين الطبي للوافدين والمقيمين في السعودية إلكترونيًا، ويوفر التأمين الطبي العديد من المزايا منها تغطية الأمراض المزمنة، ومتابعة الحمل والولادة، والتعاقد مع أفضل المستشفيات والعيادات بالإضافة إلى التغطية الطبية على مدار الساعة.