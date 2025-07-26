شكرا لقرائتكم خبر عن من الأحد إلى الخميس.. أمطار رعدية متفاوتة الغزارة تجتاح 5 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 وحتى الخميس 31 يوليو 2025 مع احتمالية استمرار الحالة المطرية حتى بداية الأسبوع التالي مشددًا على أهمية متابعة ما يصدر عنه من تقارير وإنذارات عبر موقعه الرسمي وتطبيق أنواع ومنصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل الحالة المطرية مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة حيث تتفاوت غزارة الأمطار بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة وقد يصحبها عدد من الظواهر الجوية مثل الرياح النشطة وتدني مدى الرؤية وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.





في منطقة نجران تشمل الحالة محافظات حبونا وبدر الجنوب وثار التي من المتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة قد تصل إلى غزيرة خلال الفترة من الأحد 27 يوليو إلى الخميس 31 يوليو بينما تسجل مدينة نجران أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة ووفق فترات زمنية متفرقة.

وفي منطقة جازان تشمل التوقعات هطول أمطار غزيرة تشتد غزارتها خلال الفترة من الأحد 27 يوليو إلى الخميس 31 يوليو على محافظات الريث وهروب وصامطة والدائر والعارضة والعيدابي وفيفاء والحرث فيما تشهد محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبو عريش وصبيا وبيش والدرب والطوال أمطارًا متوسطة إلى غزيرة من الاثنين 28 يوليو إلى الخميس 31 يوليو بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على جيزان وخفيفة إلى متوسطة على جزر فرسان في نفس الفترة.



أما منطقة عسير فتشمل الحالة المناطق الجبلية والمرتفعات مع توقعات بهطول أمطار غزيرة تشتد غزارتها على أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب وطريب من الأحد 27 يوليو إلى الخميس 31 يوليو فيما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات النماص وتنومة وبلقرن وبارق ومحايل عسير ورجال ألمع والمجاردة بينما تسجل محافظة البرك أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في فترات متفرقة خلال نفس المدة.

وفي منطقة الباحة تشمل الحالة جميع المحافظات تقريبًا حيث يُتوقّع هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة من الثلاثاء 29 يوليو إلى الخميس 31 يوليو وتشمل محافظات الباحة وبلجرشي والمندق وقلوة وبني حسن والمخواة والقرى والحجرة وغامد الزناد والعقيق.

وفي منطقة مكة المكرمة تسجل محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة خلال الفترة من الأحد 27 يوليو إلى الخميس 31 يوليو بينما تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات المويه وتربة ورنية والليث والقنفذة من الاثنين 28 يوليو إلى الخميس 31 يوليو.

كمية الأمطار



وفي توضيح لمستويات شدة الأمطار المصنفة حسب كمية الهطول والظواهر الجوية المصاحبة بيّن المركز أن الأمطار الخفيفة تتراوح بين واحد إلى أربعة مليمترات في الساعة وتصحبها رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة بسرعة تصل إلى خمسين كيلومترًا في الساعة أما الأمطار المتوسطة فتتراوح من خمسة إلى تسعة مليمترات في الساعة وترافقها رياح نشطة وجريان السيول وتدني في مدى الرؤية فيما تبدأ الأمطار الغزيرة من عشرة مليمترات في الساعة وقد تتجاوز خمسين مليمترًا وتُصاحب برياح شديدة وتساقط كثيف للبرد وجريان شديد للسيول وصواعق وانعدام في مدى الرؤية مع احتمالية تساقط الأشجار وانجراف التربة وتأثر البنية التحتية والخدمات.

والمركز الوطني للأرصاد يهيب بالجميع متابعة تحديثاته المستمرة عبر موقعه وتطبيق أنواع والمنصات الرسمية والالتزام بإرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية حرصًا على السلامة العامة