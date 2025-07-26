شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها الدولي.. ”البيئة“ تستعرض جهود حماية أول محمية مانجروف عضوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف زيارة ميدانية إلى منتزه غابات المانجروف في رأس تنورة، التابع لشركة أرامكو السعودية، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف الذي يصادف السادس والعشرين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيئي الوطني.
شهدت الفعالية مشاركة بارزة للنحالين ضمن مبادرة الوزارة للاستثمار الاقتصادي المسؤول في موارد المانجروف، حيث تم عرض منتجات محلية من عسل المانجروف التي حظيت بإعجاب الزوار، في نموذج يعكس إمكانية التوفيق بين حماية البيئة وتنمية الريف.
كما اطلع المشاركون على جهود شركة أرامكو السعودية في استزراع المانجروف وتطوير بيئة تعليمية وبحثية مستدامة داخل المنتزه، فيما استعرض ممثلو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي التحديات التي تواجه النظام البيئي للمانجروف، وبرامج إعادة التأهيل والتوسع في الغطاء النباتي الساحلي ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
وقاد الزيارة المهندس محمد الأصمخ، مدير مكتب الوزارة بالقطيف، بمشاركة عدد من منسوبي الوزارة والمهتمين بالشأن البيئي، وبالتعاون مع فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في إطار التكامل المؤسسي وتعزيز الشراكة الفاعلة تجاه القضايا البيئية والمناخية.
ويُعد منتزه المانجروف في رأس تنورة أول محمية طبيعية مخصصة لغابات المانجروف في المملكة، ويتميز بتنوع أحيائي غني وبيئة ساحلية متوازنة، ما يمنحه أهمية استراتيجية ضمن منظومة الحماية البيئية الوطنية.
من جهته، أكد المهندس فهد الحمزي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أن اليوم الدولي لغابات المانجروف يشكل فرصة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الغابات في مواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، موضحًا أن حماية غابات المانجروف تعد من الأهداف البيئية الاستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030.
بدوره، أبرز المهندس الأصمخ الدور الحيوي لغابات المانجروف في دعم التوازن البيئي وحماية الشواطئ من التآكل، إلى جانب مساهمتها في توفير ملاذ طبيعي لتكاثر الكائنات البحرية، مشددًا على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على هذه الثروة البيئية.
وعبّر عن شكره وتقديره لكافة الشركاء والداعمين، مؤكدًا أن غابات المانجروف ليست مجرد مساحات خضراء، بل ثروة وطنية بيولوجية تمثل ركيزة أساسية للأمن البيئي ومسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود.
