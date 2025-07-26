وزارة العدل توضح طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية أونلاين للمواطنين والمقيمين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين استخراج صحيفة الحالة الجنائية أو ما يُعرف بـ”صحيفة السوابق” عبر الإنترنت دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتيسير الخدمات العدلية وتسريع الإجراءات الرسمية.

خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا عبر ناجز

يمكن لأي مواطن أو مقيم بالمملكة استخراج الصحيفة بسهولة باتباع الخطوات التالية عبر منصة ناجز:

الدخول إلى موقع ناجز الإلكتروني. تسجيل الدخول بحساب نفاذ الوطني الموحد (باستخدام أبشر). من القائمة، اختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم “صحيفة الحالة الجنائية”. تعبئة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية أو الإقامة وتحديد الجهة المستفيدة. الضغط على “إرسال الطلب” ثم الانتظار لظهور النتيجة أو تحميل الصحيفة مباشرة بصيغة PDF. يمكن استخدام الصحيفة المصدقة إلكترونيًا في جميع الجهات الحكومية والخاصة.

معلومات هامة حول الخدمة