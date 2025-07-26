المملكة تكشف آلية التقديم على وظائف الدفاع المدني الجديدة المعلنة رسميًا اليوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات الرسمية في المملكة عن فتح باب التقديم على وظائف الدفاع المدني الجديدة لعام 2025، مع الكشف عن آلية التقديم الرسمية عبر بوابة الوظائف الحكومية، بهدف دعم الكوادر المؤهلة لخدمة الأمن والسلامة وتحقيق الاستعداد الكامل لأي طارئ في مختلف المناطق.
شروط التقديم وآلية التسجيل على الوظائف
حددت وزارة الداخلية مجموعة شروط أساسية يجب توافرها في المتقدمين، وهي:
-
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-
ألا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يتجاوز 35 عامًا عند التقديم.
-
ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية.
-
حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
-
اجتياز اختبار اللياقة الطبية والبدنية المخصص للوظائف.
كذلك ينبغي إدراك أن التسجيل يكون حصريًا عبر المنصة الوطنية “جدارة”، وتتم مراجعة بيانات المؤهل والخبرة والتدريب الأمني إن وُجد.
خطوات التقديم إلكترونيًا عبر منصة جدارة
يمكن لكل رغبة متابعة الخطوات التالية لتسجيل الطلب بكل بساطة:
-
الدخول إلى موقع منصة “جدارة” الإلكترونية من خلال حساب أبشر.
-
اختيار تبويب الوظائف الحكومية ثم التوجه لقسم الدفاع المدني.
-
تعبئة بيانات المتقدم الأساسية مثل: الهوية الوطنية، المؤهل العلمي، ومعلومات الاتصال.
-
رفع الشهادات المطلوبة (ثانوية عامة أو أكثر)، وشهادة اللياقة إن توفرت.
-
اختيار الوظيفة المناسبة حسب الموقع الجغرافي ومستوى المؤهل.
-
تقديم الطلب وانتظار إخطار القبول المبدئي عبر المنصة.
-
في حال القبول، ستتم دعوة المتقدم لاختبارات الكفاءة واللغة واللياقة الجسمانية.