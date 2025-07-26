وزارة الصحة تطلق حملة مجانية للتطعيم ضد الحصبة الألمانية في جميع المحافظات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الصحة رسميًا عن إطلاق حملة تطعيم مجانية ضد الحصبة الألمانية (الحصبة الألمانية) في جميع محافظات الجمهورية، ضمن جهودها لتعزيز المناعة المجتمعية والحد من انتشار المرض بشكل فعال. وتتضمن الحملة مراكز تطعيم متنقلة وثابتة وتستهدف الفئات العمرية الحساسة، بهدف حماية الأطفال والنساء الحوامل من خطر الإصابة.

تفاصيل حملة التطعيم وشروط الاستفادة منها

تشمل الحملة التطعيم في نقاط ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب جاهزية وحدات متنقّلة في المناطق النائية لضمان وصول الخدمة للجميع. وتُفتح مراكز التطعيم ابتداءً من ساعات الصباح وحتى المساء، وتستقبل الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 14 عامًا، بالإضافة إلى الإناث في سن الإنجاب، دون الحاجة لموافقة مسبقة من ولي الأمر.

ويُطلب إحضار بطاقة التطعيم أو دفتر الصحة المدرسي عند التوجه إلى المركز، ولا يُتحمل المستفيدون أي رسوم لأنها خدمة مجانية بالكامل، بما في ذلك الأطفال في المراحل المدرسية الذين لم يتلقوا اللقاح أثناء سنوات الدراسة.

أهداف الحملة وأهميتها الصحية

تهدف الحملة إلى تقليل نسبة الإصابة بالحُصبة الألمانية بين الفئات المستهدفة وبناء مناعة جماعية قوية في المجتمع المصري. وتُعتمد اللقاحات المعتمدة دوليًا لضمان فعالية عالية، إلى جانب توفير توعية صحية مرافقة للتطعيم تشمل محاضرات ومطويات إرشادية توضح أعراض المرض، مخاطر إصابة الحوامل، وأهمية الجرعتين الواجبتا الحصول عليهما.

كما تُشجع الوزارة على تطعيم النساء الحوامل بالإشراف الطبي لتجنب أي مضاعفات محتملة وتأكيد سلامة الأم والجنين، خاصة في المناطق ذات معدلات وصول منخفضة للخدمات الصحية.