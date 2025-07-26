وزارة الصحة توجه تحذيرًا عاجلًا من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجددًا في مصر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت وزارة الصحة المصرية تحذيرًا عاجلًا بشأن ارتفاع محتمل في معدلات إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، في ظل تسجيل حالات جديدة في عدة محافظات. وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتطعيمات الوقائية لتفادي موجة جديدة من الفيروس.

تزايد الإصابات يجدد المخاوف.. ماذا توصي وزارة الصحة؟

أعلنت الوزارة أن بعض المحافظات شهدت ارتفاعًا طفيفًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، خاصة بين غير الملقَّحين أو من لم يتلقوا جرعة معززة. وطالبت المواطنين بسرعة تلقي الجرعة التذكيرية، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى تجنب الازدحام التجاري والتجمعات الاجتماعية الكبيرة.

الإجراءات الوقائية والتوصيات الرسمية للمواطنين

دعت الوزارة إلى تطبيق الاحتياطات التالية لحماية الفئات المستهدفة:

الإبلاغ الفوري عن أي أعراض تشابه نزلات البرد أو الإنفلونزا مثل الحمى والسعال الجاف.

ضرورة تلقي الجرعة التذكيرية من لقاح كورونا للمستحقين بعد ستة أشهر من آخر جرعة.

الحفاظ على التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة وخاصة بمواقع العمل والمدارس.

تجنب الزيارات العائلية أو الاجتماعية غير الضرورية لاسيما بين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

الاستعانة بخدمة العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض والحصول على استشارة طبية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للوزارة.

وتؤكد وزارة الصحة أن الالتزام بالإجراءات الجديدة يعتبر الدرع الحماية الأمثل للمجتمع من موجة محتملة جديدة.