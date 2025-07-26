الصندوق العقاري يودع مليارًا و51 مليون ريال بمستفيدي الدعم السكني لشهر يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية عن إيداع أكثر من مليار و51 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر يوليو 2025. ويأتي هذا الإجراء استكمالًا للدعم المالي الذي يقدمه الصندوق ضمن التزامه بتوفير حلول سكنية مستدامة وميسّرة للمواطنين السعوديين، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. عبر موقع الخليج 365.

تفاصيل الدعم السكني المودع لشهر يوليو 2025

أوضح الصندوق العقاري أن الدعم يشمل المبالغ المخصصة لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، والتي يستفيد منها آلاف المواطنين المسجلين في برنامج “سكني”. ويعد هذا الإيداع امتدادًا للالتزام الشهري الذي يتبناه الصندوق بهدف التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين ومساعدتهم في تملك المسكن الأول.

ويؤكد الصندوق أن المبالغ أودعت في الوقت المحدد، لضمان الاستقرار المالي والطمأنينة للمستفيدين، مشددًا على أهمية التزام جميع المستفيدين بالشروط والأحكام لضمان استمرار الاستفادة من البرنامج.

أهداف برنامج الدعم السكني وتأثيره على قطاع الإسكان

يسعى صندوق التنمية العقارية من خلال هذه الإيداعات المنتظمة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن رفع نسبة التملك السكني بين المواطنين. كما يشجع البرنامج على التمويل السكني الميسر بالتعاون مع الجهات التمويلية والبنوك، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأسر السعودية للحصول على مسكن ملائم.

ويعمل الصندوق على تطوير خدماته الرقمية لضمان سهولة الوصول إلى البيانات والدفعات الشهرية، كما يُطلق بشكل مستمر مبادرات تدعم المواطنين مثل مبادرة الدعم المقدم وخيار البناء الذاتي.