شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة مراجعة مع جرح مفتوح ومزمن بالرأس أدى إلى انكشاف السحايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مراجعة عمرها "68" عاماً، كانت قد خضعت لعملية استئصال ورم glioblastoma بالرأس، ونتج عنها التهاب وجرح مزمن مفتوح أدى لانكشاف السحايا، ومضاعفات أخرى، وأجرى لها فريق طبي مشترك قاده د. سامر الهبر استشاري جراحة التجميل، ود. عبدالرزاق العوجان استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، عملية جراحية معقدة.

وقال د. الهبر، أن المراجعة وصلت إلى المستشفى بحالة معقدة، مضيفاً أن معاناتها بدأت بعدما تسببت العلاجات الإشعاعية والكيماوية التي خضعت لها للسيطرة على الخلايا السرطانية، في انفتاح الجرح، وإزداد الأمر سوءاً بالتهابه وبروز المعدن المُثبِت لعظم الجمجمة وانكشاف السحايا، فتولى علاجه فريق الأمراض المعدية باستخدام مضادات الالتهاب القوية عبر الوريد، من خلال جهاز يسمح للمراجعة بتلقي العلاج وهي في منزلها، إلا أن استجابتها كانت ضعيفة، فتم احالتها إلى قسم جراحة التجميل، وخضعت لخطة علاجية متكاملة، بدأت بتنظيف الجرح ونزع كل الأدوات الملتهبة من السحايا ومن الجمجمة، وفي المرحلة الثانية جرى ترقيع السحايا بغطاء تم استخراجه من غشاء العظم ومن العضل، وفي المرحلة الأخيرة من التدخل الطبي تم استخدام جلد حيّ من فروة الرأس لرتق الفجوة الناتجة عن الالتهابات وحماية السحايا ورقعة الغشاء.

واستطرد د. الهبر قائلاً أن العملية الجراحية استمرت لمدة أربع ساعات، ومضت بسلاسة، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام ولله الحمد، ونقلت المراجعة لغرفة التنويم، حيث بقيت محاطة بالرعاية الطبية الحثيثة، لمدة "3" أيام، ثم غادرت بحالة صحية ممتازة، واستكملت علاجها بالمضادات الحيوية وهي في منزلها، ولاحقاً التأم الجرح تماماً.

الجدير بالذكر مركز جراحات التجميل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حقق العديد من النجاحات الطبية اللافتة، التي أكدت أنه من أفضل المراكز المتخصصة في الجراحات التجميلية ، حيث يعمل به نخبة من أميز الكفاءات الطبية، التي تتمتع بخبرة كبيرة في إجراء مختلف عمليات التجميل، كما أن المركز مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات، التي توفر حلولاً علاجية مبتكرة ومتنوعة، في بيئة صحية متكاملة.