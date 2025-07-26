شكرا لقرائتكم خبر عن 23 يوماً على نهاية المهلة التصحيحية لتوصيلات المياه غير النظامية وغير المسجلة والان نبدء بالتفاصيل



وتستهدف الحملة تصحيح أوضاع توصيلات المياه والصرف الصحي غير النظامية وغير المسجلة، مع إعفاء المستفيدين من الفواتير السابقة والغرامات والمقابل المالي خلال فترة المهلة.

فرصة لتجنب الغرامات وتنظيم الخدمة وتهدف الحملة إلى حثّ جميع المستفيدين الذين لديهم توصيلات غير نظامية أو غير مسجلة إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، حيث تُعد التوصيلات غير النظامية تلك التي نُفذت دون طلب رسمي من خلال مراكز الخدمة أو القنوات الرقمية، وتم تنفيذها إما بواسطة فنيين مطلعين على مواصفات الشركة أو بطريقة عشوائية غير مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة.

أما التوصيلات غير المسجلة فهي تلك التي نُفذت وفقًا للمواصفات الفنية لشركة المياه الوطنية لكنها لم تُسجل في أنظمتها، وبالتالي لم تصدر عنها أي فواتير سواء كانت لتوصيلات مياه أو صرف صحي أو كليهما.

خطوات التسجيل وطرق التحقق

وبحسب ما أوضحته شركة المياه الوطنية، يمكن لجميع المستفيدين تسجيل التوصيلات غير المسجلة بكل سهولة عبر القنوات الرقمية، وتشمل الفرع الإلكتروني وتطبيق المياه الوطنية. ولا تُفرض رسوم على تسجيل التوصيلات النظامية، بينما يتم تعليق المخالفات والغرامات حتى نهاية المهلة.

ويمكن للمستفيد التحقق مما إذا كانت التوصيلة مسجلة أم لا من خلال رقم العداد عبر القنوات الرقمية، حيث يظهر رقم الحساب في حال كانت التوصيلة مسجلة، أو رسالة توضح الحاجة إلى التسجيل في حال عدم تسجيلها. كذلك يمكن التحقق من ارتفاق العقار بخدمة المياه أو الصرف الصحي من خلال التطبيق، أو الانتظار لحين زيارة ميدانية من الفريق المختص في حال الحاجة.

مزايا تصحيح التوصيلات

من أبرز فوائد تصحيح التوصيلات غير المسجلة هو انتظام إصدار الفواتير الشهرية، وتقليل احتمالات حدوث تسربات خفية قد تُسبب أضرارًا غير مرئية، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من جميع خدمات الشركة بشكل منتظم ورقمي.

وتؤكد الهيئة السعودية للمياه أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية والمحافظة على البيئة، وتهيئة البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي بما يواكب المستهدفات الوطنية في التحول الرقمي وجودة الحياة.

