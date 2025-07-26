شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق التوطين في الصيدلية غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يبدأ نظام توطين مهنة الصيدلة غداً الأحد، في الدخول حيز التنفيذ رسمياً بعد إعلان الدليل الإجرائي المحدث من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة.

ويأتي الدليل الإجرائي المحدّث لتوطين مهنة الصيدلة، في إطار الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشمل الدليل الجديد، الذي يأتي تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (103111) وتاريخ 26/01/2025م، تحديدًا دقيقًا لنسب التوطين الجديدة في قطاع الصيدلة، إلى جانب الاشتراطات المهنية والمسميات الوظيفية المعتمدة، وحدًّا أدنى للأجور.

وترغب تفاصيل نسب التوطين الجديدة في توطين 35% في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية ، وتوطين بنسبة 65% في أنشطة المستشفيات ، توطين بنسبة 55% في الأنشطة الصيدلانية الأخرى.

وأفادت الوزارة أن تطبيق هذه النسب سيبدأ اعتبارًا من تاريخ 27/07/2025م، داعيةً جميع المنشآت في القطاع الصحي إلى التعاون والالتزام بالضوابط المحددة، بما يحقق مستهدفات التوطين ويرفع من جودة وكفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الصيدلة الحيوي.