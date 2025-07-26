رسميًا.. شروط إصدار تأشيرة مساند الجديدة وطريقة التقديم خطوة بخطوة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات المختصة مؤخرًا عن تحديث طريقة إصدار تأشيرة “مساند” للعمالة المنزلية، مع مجموعة شروط جديدة تهدف إلى تنظيم العملية وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين في المملكة. ويقدم هذا التقرير شرحًا مفصلًا لكل تلك الشروط، إلى جانب خطوات التقديم الإلكتروني خطوة بخطوة، وكل هذا سنكشفه عبر موقع الخليج 365

الشروط الرسمية لإصدار تأشيرة مساند الجديدة

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية أو مقيمًا بنظام الكفالة المحدث، مع إثبات الهوية الوطنية أو الإقامة. امتلاك حساب موثق على منصة مساند، يتضمن بيانات دقيقة للمنشأة أو رب الأسرة. تسجيل مدة العقد والراتب الشهري المتوقع للعامل بوضوح حسب نوع الوظيفة. إثبات القدرة المالية على تحمل تكاليف الراتب بما يتماشى مع الحد الأدنى المقرر لكافة العمالة المنزلية. استكمال التطعيمات الصحية والعزل إذا كانت مطلوبة حسب البلد الأصلي للعامل. السداد المسبق للرسوم الحكومية المعتمدة عبر المنصة قبل إصدار التأشيرة. التزام المتقدم بإجراءات النقل والعودة في حال انتهاء التعاقد أو إنتهاء صلاحية التأشيرة.

طريقة التسجيل والتقديم عبر منصة مساند

للتقديم يجب اتباع الخطوات التالية بشكل مرتب: