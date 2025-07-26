إياك وإهمال أي منها!! 4 إجراءات عاجلة عند فقدان جواز السفر السعودي خارج المملكة.. الجوازات توضح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذرت المديرية العامة للجوازات باقة المواطنين في المملكة العربية السعودية من واقعة فقدان جواز السفر خارج نطاق البلاد؛ وذلك بالتنويه عليهم بوجود عدد من الإجراءات الأساسية اللازم القيام بها عند حدوث تلك المشكلة وهي ما تتمثل فيما يلي:

ضرورة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر في أقرب مركز شرطة في الدولة الذي يوجد بها المواطن.

على المواطن سرعة مراجعة ممثلية السعودية في الدولة من أجل رفع بلاغ الفقدان مع إرفاق المستندات التي تثبت الواقعة.

يتم استلام مذكرة مرور مؤقتة أو جواز سفر جديد بواسطة الممثلية من أجل التمكن من العودة إلى السعودية.

عند الرجوع إلى الوطن من الضروري مراجعة الجوازات من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بالواقعة.

هل يمكن إلغاء بلاغ فقدان الجواز عند العثور عليه

في هذا الصدد تم تشديد التنويه على أن المواطن في حال عثر على جواز السفر السعودي الخاص به وكان بالفعل قدم بلاغ الفقدان فإنه لا يحق له التعامل به ولا إلغاء البلاغ، وذلك لأن الجهات المعنية تقوم على الفور بإيقاف قبول أي عملية تتم من خلاله.