“بعد فرض غرامات بأكثر من ربع مليون ريال” احذر ارتكاب تلك المخالفة المرورية في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للمرور في عن إجراء سلسلة من الحملات الميدانية على مستوى المملكة من أجل ضبط المخالفين من أصحاب المركبات؛ وهي ما أسفرت عن ضبط عدد 2257 مركبة مخالفة بواسطة جميع إدارات المرور.

وذلك بسبب ارتكاب مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي ما تعتبر من السلوكيات غير المسموح بها حسب النظام.

عقوبة الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة

في هذا الصدد لا بد من التنويه على أن المخالفة المعنية بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة هي ما تتمثل عقوباتها في الغرامة المالية بما يتراوح بين 100 – 150 ريال سعودي.

وهذا ما يعني أن المخالفين المذكورين على النحو السابق قد تم فرض عقوبات مالية عليهم جاءت بين 225,700 – 338,550 ريال سعودي.

Mohamed Nasa

