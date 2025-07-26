مؤسسة التأمينات توضح شروط استحقاق دعم ساند بعد التعديلات الأخيرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية عن تفاصيل الشروط المحدثة لاستحقاق دعم ساند، الذي يهدف إلى تأمين دخل شهري مؤقت للمواطنين العاطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم. ويأتي هذا التحديث ضمن جهود المؤسسة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات التأمينية للمستفيدين، وهذا ما سنهتم بتوضيحه عبر موقع الخليج 365

الشروط الجديدة للحصول على دعم ساند بعد التعديلات الأخيرة

أعلنت المؤسسة أن الشروط المحدثة تشمل عدة معايير أساسية يجب توافرها لدى المستفيد، أولها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. كما يُشترط أن يكون سبب ترك العمل غير ناتج عن استقالة أو تقصير من العامل، بل يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادته مثل الفصل التعسفي أو إنهاء العقد دون مبرر.

ويُشترط أن يكون لدى المتقدم سجل اشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 12 شهرًا قبل تقديم الطلب، بالإضافة إلى ضرورة توفر القدرة على العمل والبحث الجاد عن فرصة وظيفية، بجانب الالتزام بحضور برامج التدريب والتأهيل التي تطرحها المؤسسة بالتعاون مع الجهات المختصة.

شاهد أيضًا: إصدار تأشيرة عبر مساند 2025.. الشروط ومدة صلاحيتها

خطوات التقديم على دعم ساند والمزايا المقدمة

يمكن التقديم على دعم ساند بكل سهولة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات، ثم تسجيل الدخول واختيار خدمة “طلب دعم ساند”. بعد ذلك يتم تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات مثل خطاب إنهاء الخدمة وأي تقارير داعمة للحالة.

عند الموافقة، يتم صرف دعم شهري يُحدد بناءً على متوسط الأجور التي كان يتقاضاها الموظف خلال فترة عمله، مع ضمان استمرار الدعم لفترة لا تتجاوز 12 شهرًا. ويُمنح المستفيدون أيضًا فرص تأهيلية لإعادة دمجهم في سوق العمل.