خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي للمقيمين والمواطنين في السعودية 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية عن آلية إلكترونية سهلة للاستعلام عن حالة التأمين الطبي للمقيمين والمواطنين لعام 2025، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة خدمات القطاع الصحي، إذ تتيح الاستعلام الفوري عن صلاحية التغطية الطبية دون الحاجة للذهاب للموقع، وهذا سنوضحه عبر موقع الخليج 365

خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي إلكترونيًا

إليك الخطوات التفصيلية للاستعلام عن حالة التأمين الطبي باستخدام الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، بسهولة:

الدخول إلى بوابة “ساب Care” أو نظام “ساند” الطبي أو تطبيق “توكلنا” في حال توفر الخدمة عبر المنصة. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية (للمواطنين) أو رقم الإقامة (للمقيمين)، إضافةً إلى كلمة المرور أو رمز التحقق المرسل. اختيار الخدمة “الاستعلام عن التأمين الصحي” من قائمة الخدمات المتاحة. إدخال البيانات المطلوبة إن طُلب منها، مثل رمز التحقق، ثم الضغط على زر “عرض التفاصيل” أو “استعلام”. عرض حالة التأمين في الصفحة التي تتضمن: نوع التغطية (أساسي أو شامل)، تاريخ البداية والنهاية، اسم الجهة المؤمّنة، والحالة العامة للصلاحية.

مزايا الاستعلام الإلكتروني وخطوات ما بعد الاستعلام

تمنحك الخدمة الإلكترونية للاستعلام عدة فوائد واضحة مثل: