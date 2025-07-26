الجوازات توضح طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب بسهولة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تفعيل خدمة الاستعلام عن طلبات زيارة عائلية باستخدام رقم الطلب فقط، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية وتسهيل معرفة حالة الطلب دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الرسمية أو الانتظار الطويل، وهذا ما سنهتم بالكشف عنه عبر موقع الخليج 365

الخطوات الرسمية للاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب

يمكن للمستفيد من الخدمة الاستعلام بسهولة عن حالة طلب الزيارة العائلية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة “أبشر” الإلكترونية أو منصة “مراجعي” التابعة لوزارة الداخلية. تسجيل الدخول باستخدام حساب أبشر أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. اختيار خدمة “الاستعلام عن طلب زيارة عائلية” من قائمة الخدمات. إدخال رقم الطلب في الحقل المخصص، ثم إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة. الضغط على زر “استعلام” لعرض حالة الطلب، مثل: قيد الدراسة – معتمد – مرفوض وما يترتب عليه من إجراءات لاحقة.

شاهد أيضًا: الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السعودية برقم الطلب عبر منصة التأشيرات

المزايا والخطوات عند ظهور حالة الطلب

عند ظهور نتيجة الطلب، يمكن للمستخدم اتخاذ الإجراء المناسب حسب الحالة:

قيد الدراسة: يشير إلى أن طلبك لا يزال تحت المعالجة، ويُفضّل الانتظار حتى التحديث.

معتمد: تم إصدار التأشيرة بنجاح، ويمكن للزائر السفر وفقًا لشروط الفيزا.

مرفوض: يجب الاطلاع على سبب الرفض والعمل على تصحيحه أو إعادة التقديم حسب الحالة.

ميزات الخدمة تشمل عدم الحاجة لمراجعة مكتبة الجوازات، الاطلاع الفوري على حالة التأشيرة، وتوفير الوقت والجهد. أيضًا يمكن للمستخدم طباعة الحالة أو حفظها بصيغة PDF لاستخدامها في إجراءات السفر أو إنجاز المعاملات الرسمية لاحقًا.