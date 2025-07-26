المرور توضح: أسهل طريقة للاستعلام عن مخالفاتك إلكترونيًا في ثوانٍ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أتاحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية سهلة وسريعة للاستعلام عن مخالفات المركبات باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط، دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة أو الانتظار الطويل. تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين معرفة تفاصيل المخالفات ورسومها من أي مكان وفي أي وقت، وهذا ما سنهتم بالكشف عنه وتوضيحه عبر موقع الخليج 365

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا

اتبع هذه الخطوات البسيطة للاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة:

الدخول إلى منصة “أبشر المرور” الإلكترونية عبر الموقع الرسمي. تسجيل الدخول باستخدام الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور. من القائمة، اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. تأكيد الهوية باستخدام رمز التحقق الظاهر. الضغط على زر “عرض المخالفات” لتظهر قائمة المخالفات المفروضة على المركبة، مع تفاصيل مثل نوع المخالفة، وتاريخها، والمبلغ الواجب سداده.

مزايا الخدمة والإجراءات المتبعة

تتميز هذه الخدمة بعدة مزايا من بينها: