زيادة صافي الربح 32% | نتائج مصرف الراجحي المالية للنصف الأول من عام 2025

يُعد مصرف الراجحي من المؤسسات البنكية التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في الكثير من العمليات المصرفية الداخلية والخارجية، وقد تم الإعلان عن نتائج مصرف الراجحي المالية للنصف الأول من عام 2025 حيث إن هذه النتائج تُشير إلى وجود زيادة من صافي الربح، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذه النتائج.

نتائج مصرف الراجحي المالية للنصف الأول من عام 2025

تم الإعلان عن صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2025 ( أول 6 أشهر ) 12.1 مليار ريال سعودي أي تم زيادة صافي الربع نسبة 32% مقارنتًا لزيادة الربع للعام الماضي 9.1 مليار ريال سعودي وهذا ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للمصرف مع استمرار النمو الذي يدعمه العديد من الخطط الاستراتيجية الطموحة، وقد تم الإعلان من قبل رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي أن المصرف في الوقت الحالي يخطوا خطوات مدروسة ومنهجية في برامج الابتكار والتحول الرقمي.

مقارن ملخص النتائج المالية مع العام الماضي

في الوقت الذي تم الإعلان عن نتائج مصرف الراجحي المالية للنصف الأول من عام 2025 تم عرض مقارنة بين أول 6 أشهر من عام 2025 وبين أول 6 أشهر من 2024، ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

صافي الدخل من الاستثمارات في 2024 سجلت 11.504.34 ريال، وفي عام 2025 سجل صافي الدخل 14.402.00 ريال، وهذا يُشير إلى معدل التغيير 25.5%.

دخل العمليات المصرفية في أخر 6 أشهر من 2024 سجلت 14.866.12 ريال سعودي، أما في أول 6 اشهر من عام 2025 سجلت 18.803.00 ريال، وهذا يُشير إلى معدل التغيير 26.5%.

صافي الدخل في أول 6 أشهر لعام 2024 سجل 9.102.94 ريال، وصافي الدخل في أول 6 أشهر لعام 2025 سجل 12.057.00 ريال سعودي أي سجلت نسبة التغير 32.5%.

متوسط عدد الأسهم في أول 6 أشهر في عام 2024 بلغ 4.000.00 ريال سعودي، وقد تم رصد متوسط عدد الأسهم لأول 6 أشهر لعام 2025 بنفس العدد وهذا يعني أن لا يوجد معدل تغيير.

بيان رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي

تم الإعلان من قبل رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبد الله بن سليمان الراجحي إن المصرف في هذا الوقت يسعى إلى تقديم العديد من العمليات الاستثمارية التي بدورها الترقي بالمستوى المالي للدولة، وقد تم الإعلان عن مجموعة من التغييرات التي تم رصدها الخاصة بالربع الأول من عام 2025 حيث رصد ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 1.039 تريليون ريال سعودي بزيادة تصل إلى 20% على الأساس السنوي ، وبالنسبة لمحفظة التمويل شهدت نمو بنسبة 19%.

تم الإعلان عن نسبة العائد على الموجودات للمصرف بنسبة 2.4%، وتم الحفاظ على العائد على حقوق المساهمين بنسبة تصل إلى 23.5% وقد تم التوضيح أن ريحيه السهم 2.86 ريال سعودي ، وأصبحت نسبة التغطية للتمويلات قوية حيث بلغت أكثر من 150%.

نتائج مصرف الراجحي المالية للنصف الأول من عام 2025 من المؤشرات القانونية التي يتم الاعتماد عليها بشكل رسمي في المعاملات الاقتصادية حيث إن هذه المؤشرات نتيجة العديد من العمليات التي تم إنجازها من خلال هذه المصرف.