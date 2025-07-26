الارشيف / اخبار السعوديه

اعرف كيفية الاستعلام عن سجل تجاري نشط أو ملغى إلكترونيًا خلال دقائق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصبح بإمكان أصحاب الأنشطة التجارية في المملكة الاستعلام عن حالة السجل التجاري سواء كان نشطًا أو ملغى بخطوات بسيطة إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة. وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، ودعم قطاع الأعمال وتوفير الوقت والجهد، وهذا سنهتم بتوضيحه عبر موقع الخليج 365

خطوات الاستعلام عن السجل التجاري إلكترونيًا

تتيح وزارة التجارة خدمة إلكترونية مميزة تمكن المستخدم من معرفة حالة السجل التجاري في دقائق معدودة، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة.

  • اختيار “الخدمات الإلكترونية”، ثم النقر على “الاستعلام عن السجل التجاري”.

  • إدخال اسم النشاط أو رقم السجل التجاري في الخانة المخصصة.

  • تحديد نوع السجل (نشط – ملغى – منتهي).

  • الضغط على زر “بحث” لعرض النتيجة مباشرة.

معلومات تظهر بعد الاستعلام عن السجل

بعد تنفيذ خطوات الاستعلام، تظهر للمستخدم مجموعة من البيانات المهمة، أبرزها:

  • حالة السجل (نشط – ملغى – منتهي).

  • اسم النشاط التجاري بالكامل.

  • رقم السجل وتاريخ الإصدار والانتهاء.

  • المدينة التي تم تسجيل النشاط بها.

  • نوع النشاط التجاري والتصنيف الخاص به.

  • حالة الترخيص المرتبطة بالنشاط إن وجدت.

وتتيح الوزارة أيضًا طباعة نتيجة الاستعلام أو حفظها كملف إلكتروني لاستخدامها لاحقًا، سواء في الجهات الرسمية أو المعاملات التجارية.

