شكرا لمتابعة خبر عن اندلاع حريق في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تمكن الدفاع المدني بالباحة، من إخماد حريقًا محدودًا في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية.
وأكد الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، على عدم وجود إصابات.
