“وبيان بدرجات حرارة مصايف المملكة” استمرار الموجة الحارة حتى اليوم السبت 26 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمت الإشارة إلى مستجدات الحالة الجوية في المملكة العربية في بداية الأسبوع اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، وهي ما تبين أن الرياح النشطة بسرعة أعلى من 45 كم/ ساعة هي ما تسيطر على مناطق البلاد والتي تتسبب في إثارة الأتربة والغبار بالأخص على كلٍ من مكة المكرمة، الرياض، نجران، المدينة المنورة.

هذا ما تحذير خاص للسائقين على الطريق الساحلي الواصل لجازان بسبب انعدام الرؤية شبه الجزئي بسبب الأتربة المثارة.

درجات الحرارة في السعودية اليوم السبت

في ذات البيان أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الطقس سيكون حار إلى شديد الحرارة على عدد من مناطق المملكة بالأخص المنطقة الشرقية إلا أن المصايف مثل الباحة وأبها تتراجع فيها درجات الحرارة نسبيًا، وهذا ما يتبين من الجدول الموضح على النحو التالي:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة الكبرى
الطائف 22 32
أبها 19 30
الباحة 20 28
المدينة المنورة 31 42
مكة المكرمة 32 42
جازان 32 38
نجران 28 40
الرياض 30 45
بريدة 28 44

 

