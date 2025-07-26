مركز وسم: موجة من الأمطار الموسمية الغزيرة في سماء هذه المناطق السعودية الأسبوع القادم….

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موجة من الأمطار الموسمية الغزيرة في سماء هذه المناطق السعودية الأسبوع القادم، فقد أوضحت الجهات المعنية في المملكة أحدث المؤشرات التي تُبشر باقتراب هطول الأمطار الأيام القادمة، والتي تستند إلى النتائج الواردة من النموذج العددي السعودي، والذي يشكل أداة متطورة تستخدم لمتابعة وتحليل الحالية الجوية بدقة عالية؛ لذلك عن طريق موقع الخليج 365 سوف نعرض التفاصيل.

موجة من الأمطار الموسمية الغزيرة في سماء هذه المناطق السعودية

أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن مؤشرات مبشرة تدل على اقتراب هطول الأمطار خلال الأسبوع المُقبل، وتستند التوقعات للنتائج الواردة من النموذج العددي السعودي، وحسب البيانات الصادرة فإن مناطق الحبال تشكل الوجهة الرئيسية لتوقعات هطول الأمطار، وهي تتمثل فيما يلي:

منطقة مكة المكرمة: بشكل خاص يتوقع نشاط في السحب الركامية بالمحافظات ذات التضاريس الجبلية مثل الطائف والمناطق المجاورة.

منطقة الباحة: تشمل المحافظات الجبلية ذات الارتفاعات العالية، والتي تشهد في الأغلب أمطارًا خلال الفترات الانتقالية من العام.

منطقة جازان: توقعات بهطول الأمطار في المحافظات الجبلية مثل فيفا والعرضة والريث.

منطقة عسير: يتركز الاهتمام على مرتفعات مدن مثل أبها والنماص، ويرجح تكون السحب نتيجة التقاء تيارات الهواء البارد والدافئ.

أجزاء من منطقة نجران: تتأثر ببقايا الكتل الرطبة القادمة من الجنوب، بما يعزز من فرص هطول الأمطار.

خصائص الأمطار المتوقعة في السعودية

إن توقعات الأمطار تُشير إلى أنها سوف تكون من النوع الركامي، وتتمثل نتيجة للتسخين السطحي مما يؤدي إلى تكون سحب شاهقة قادرة على إنتاج زخات مطرية قوية أثناء فترات زمنية قصيرة، وقد يتزامن هذا مع نشاط في الرياح السطحية أو حتى سقوط حبات من البرد في بعض المناطق المرتفعة بالمملكة العربية السعودية، وفي الغالب تحدث الظواهر الجوية في ساعات الظهيرة وحتى قبيل غروب الشمس.

يهتم المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية بمعرفة حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة الحالية، مع توقعات بموجة من الأمطار الموسمية التي تضرب بعض المناطق في السعودية، مع تحذير من النشاط الرياح خلالها، ويحرص مركز وسم بتوضيح المؤشرات الحديثة.