“على الانخفاض” مستجدات أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 26 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في يوم أمس الجمعة تم تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار منتجات الأصفر في المملكة العربية ، وأما اليوم السبت 26 يوليو 2025 تبين أن الانخفاض لا يزال هو سيد السوق بحسب ما ورد في التقارير الرسمية والتي نكشف عنها كما يلي:

عيار الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
عيار 18 301.96 80.48
عيار 20 335.51 89.42
عيار 21 352.28 93.98
عيار 22 369.06 98.36
عيار 24 402.61 107.31
الأونصة 12522.58 3337.58

أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم السبت

جدير بالذكر أن سبائك الذهب هي الأخرى شهدت من هذا التراجع على الأسعار اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، وهو ما نوضحه بالتفصيل كما يلي:

حجم السبيكة السعر بالريال السعودي
سبيكة 1جم 546
سبيكة 2.5 جم 1315
سبيكة 5 جم 2326
سبيكة 10 جم 4410
سبيكة 15.5 جم 6732
سبيكة 20 جم 8658
سبيكة 31.1 جم 13149

 

