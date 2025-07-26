شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 41 ألف جولة على الجوامع والمساجد بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، (41,314) جولة ميدانية تفقدية على الجوامع والمساجد خلال الربع الرابع من عام 1446هـ.

وتابع الفرع من خلال هذه الجولات مدى التزام بتعليمات الوزارة، إلى جانب رصد التعديات على خدمات الكهرباء والمياه، إذ جرى التعامل مع حالات ارتفاع الاستهلاك في أكثر من 120 مسجدًا خلال ثلاثة أشهر، واتُّخذت بشأنها الإجراءات النظامية.

والجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لخطط الشؤون الإسلامية إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة في المساجد، للارتقاء والعناية ببيوت الله والاهتمام بها.