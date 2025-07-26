شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن طلال يرثي نجله الوليد : أعدك أن لن ينساك العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رثى الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، نجله الأمير الوليد بن خالد، بكلمات مؤثرة حملت في طياتها ألم الفقد .

وقال الأمير خالد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بحزن شديد:” يا حبيبي يا الوليد، افتقدتك اليوم الجمعة، قبل المغرب، زرناك أنا وإخوتك وأعمامك، وبعض المشايخ والمقربين، وكذلك الشباب الذين اعتنوا بك في المستشفى طوال تلك السنين.”

وأضاف:” لقد شرفني الله وسخرني، أنا وأسرتك، أن نخدمك ونعتني بك على مدى عشرين عامًا وأنت في غيبوبتك.

اعذرنا إن قصّرنا، فقد كنت أمانة في أعناقنا، ولم يكن لنا الحق أن نتدخل في قضاء الله وقدره.”

وتابع:” أعدك أن لن ينساك العالم، ولن ينساك إخوتك المسلمون، والسعوديون على وجه الخصوص، من الدعاء بعد وفاتك.”

واختتم حديثه :” أسأل الله أن يتغمدك بواسع رحمته ورضوانه، وأن يغفر لك ويرحمك، ويدخلك الفردوس الأعلى بلا حساب، برفقة النبي محمد ﷺ، وأدعوه عز وجل أن يجعلك شهيدًا وشافعًا لوالدك ووالدتك، وإخوتك، وذريتهم، وأسرتك، وكل من أحبك، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وكان الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، قد استقبل جموع المعزين في وفاة نجله الأمير الوليد بن خالد بن طلال، وذلك في مجلس العزاء الذي أقيم بمنزله في الرياض.

وحضر عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وكبار الشخصيات، وجمع من المواطنين، لتقديم واجب العزاء، في أجواء غلب عليها الحزن والمواساة، بعد وفاة الأمير الوليد الذي ظل في غيبوبة لأكثر من 18 عامًا منذ تعرضه لحادث مروري عام 2005.