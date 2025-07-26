موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر يوليو 2025.. صرف منتظم بلا تأخير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2025، مؤكدين أن عملية الصرف ستكون منتظمة دون أي تأخير، وذلك لضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم في الوقت المحدد ودعم سعادتهم المالية. عبر موقع الخليج 365.

الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين

تم تحديد يوم الأحد 24 يوليو 2025، كموعد صرف رواتب المتقاعدين ورواتب نهاية الخدمة، عبر القنوات البنكية المعتادة، بما يشمل البنوك الحكوميّة والخاصة. وقد تبين أن الرواتب تُودع قبل بداية الأسبوع المالي لتفادي أي تعطل أو مشاكل تقنية محتملة في أيام العمل الرسمية.

ويُمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة الدفع من خلال تطبيق “الأبناك الإلكترونية” أو الرسائل النصية المصرفية، وذلك بعد الساعة الثانية صباحًا، لضمان الاطلاع المبكر على مواعيد وتفاصيل الرواتب وتحقيق راحة البال للمستفيدين.

شاهد أيضًا: مواعيد صرف رواتب المتقاعدين بالسعودية في يوليو 2025 وتنظيم ملتقاك

خطوات ضمان تلقّي الراتب دون مشاكل

يُنصح المتقاعدون بالتحقق من صحة بياناتهم البنكية في بوابة “التأمينات الاجتماعية”، بما يشمل رقم الحساب والفرع. وفي حال وجود أي أعطال أو تأخر، يُفضّل التواصل مع دعم البنك أو التأمينات فورًا لحل المشكلة بسرعة قبل إجازة نهاية الأسبوع.

كما توصي الجهات المعنية المتقاعدين بمتابعة الحساب البنكي بشكل دوري والاستفادة من الخدمات الإلكترونية للبنوك، مثل التحويل والاستعلام الذكي، لتسهيل عملية صرف المعاش وتفادي أي اضطراب أو توقف مفاجئ.