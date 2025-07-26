برقم الطلب.. الاستعلام عن نقل الكفالة في السعودية 1447 خطوة بخطوة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحرص الحكومة في المملكة العربية السعودية على تسهيل الإجراءات على العاملين الوافدين وهذا من خلال توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المرنة التي يمكنهم من خلالها إنجاز معاملات الرسمية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، ولهذا عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إتاحة خدمة الاستعلام عن نقل الكفالة إلكترونيًا ومن خلال موقعنا الخليج 365 سوف نتعرف على الطريقة.

كيفية طريقة الاستعلام عن نقل كفالة بالسعودية 1447

من الممكن للعامل أو صاحب العمل متابعة حالة طلب نقل الكفالة إلكترونيًا وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. تسجيل الدخول وهذا من خلال استخدام الحساب المسجل في المنصة. الدخول إلى قسم خدمات المواطنين من خلال القائمة. اختيار خدمة نقل الكفالة من ضمن الخيارات المتاحة. تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني بالبيانات الشخصية المطلوبة ومنها رقم الطلب. التحقق من مطابقة البيانات المسجلة مع الوثائق الرسمية. متابعة التعليمات من أجل استكمال باقي الإجراءات. النقر على زر الاستعلام للتعرف على الحالة الحالية للطلب.

شروط نقل كفالة العامل الوافد 1447

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يلزم أن يكون متاح لدى الشخص العديد من الشروط من أجل نقل الكفالة وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يشترط وجود موافقة رسمية من قبل الكفيل الحالي.

خلو سجل العامل من أي مخالفات قانونية لدى مكتب العمل.

تسوية أي خلافات قانونية بين العامل وكفيله في حالة الوجود.

تقديم كافة المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

الالتزام بجميع الشروط التي تتعلق بالعمالة الوافدة.

خطوات تقديم طلب نقل كفالة العامل الوافد 1447

من الممكن لصاحب العمل تقديم طلب نقل كفالة العامل بصورة إلكترونية وهذا من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. الانتقال إلى قسم المنشآت من الصفحة الرئيسية. البدء في إجراءات نقل العامل الوافد. إدراج رقم الإقامة الخاص بالعامل بشكل صحيح. الاطلاع على الشروط والأحكام وتأكيد الموافقة عليها إلكترونيًا. إرسال الطلب حتى يصل إلى الجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات الرسمية.

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة السعودية على توفير الوقت والجهد على المواطنين حيث عملت على إتاحة العديد من الخدمات بصورة إلكترونية وهذا حتى يكون من السهل التعرف على الخدمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهة حكومية.