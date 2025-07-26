التسجيل في دعم الإسكان بالمملكة العربية السعودية لعام 1446 مع موعد سريع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الحكومة السعودية عن طريقة التسجيل في الدعم السكني السعودية 1446، وذلك في إطار جهودها الرامية لتوفير الدعم للمواطنين وتوفير مساكن آمنة وملائمة. يأتي ذلك في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في الدعم السكني السعودية 1446

تسعى وزارة الإسكان السعودية لتسهيل عملية التسجيل في منحة الدعم السكني من خلال منصة سكنى الرقمية. يمكن للراغبين في التسجيل اتباع الخطوات التالية:

– زيارة الصفحة الرسمية لمنصة سكنى الرقمية.

– تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

– النقر على المربع التحقق.

– إدخال بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني.

– اختيار المشروع السكني المناسب.

– إنشاء كلمة مرور قوية ومراجعة المعلومات.

– القراءة والموافقة على الشروط والأحكام.

– الإجابة على الأسئلة المطروحة.

– تأكيد تقديم الطلب.

اشتراطات التقديم على الدعم السكني

وضعت وزارة الإسكان اشتراطات يجب توافرها لدى الراغبين في التقديم على الدعم السكني بالمملكة السعودية، وتشمل:

– الجنسية السعودية.

– الاقامة داخل السعودية.

– عدم امتلاك مسكن خاص.

– امكانية سداد الأقساط المقررة.

– عدم حصوله على دعم سكني سابقا.

بهذه الطريقة، تسهم الحكومة السعودية في توفير الدعم السكني للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المملكة.