الموارد البشرية تطلق خدمات ومبادرات شاملة لدعم ذوي الإعاقة في جميع المجالات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الاندماج المجتمعي والمساواة في الفرص. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع جودة حياة ذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي تواجههم. عبر موقع الخليج 365.

أبرز الخدمات الجديدة المقدمة لذوي الإعاقة

شملت المبادرات الجديدة برامج تدريبية وتأهيلية مخصصة، إضافة إلى توفير دعم تقني ولوجستي يسهم في تمكين ذوي الإعاقة من دخول سوق العمل بكفاءة. كما أطلقت الوزارة منصات إلكترونية مخصصة لتقديم الخدمات عن بُعد، مع تسهيل إجراءات التوظيف والتسجيل في البرامج الحكومية المختلفة.

وتضمنت المبادرات تسهيلات في التنقل، والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والحصول على الأجهزة المساعدة، إضافة إلى مبادرات لتهيئة بيئة العمل لتكون شاملة وأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الخاصة.

أهداف المبادرات وأثرها على المجتمع

تهدف وزارة الموارد البشرية من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل والتعليم، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم. كما تسعى الوزارة إلى خلق بيئة شاملة تضمن استمرارية الدعم وتطوير الخدمات بناءً على احتياجات المستفيدين.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود المملكة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينها من المساهمة في التنمية الوطنية، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في رعاية وتمكين ذوي الإعاقة.