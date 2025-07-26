عدن - ياسمين عبدالعظيم - لحظة كيف جدة المنيو كامل وقيمة أقل طلب للطاولات المطلة والغير مطلة، حيث بدأ الكافية كفكرة جذابة لمعت في أذهان المؤسسين وعملوا بجهد لتحويلها إلى واقع ومشروع ناجح، ولمس المؤسسون حاجة مُلحة لمكان خدمي مناسب لزوار الحرم، وبالتحديد من هنا نشأت فكرة الحل لديهم وبدأوا بتطوير الفكرة ودراستها من جميع النواحي الاقتصادية والبيئية؛ لهذا عن طريق موقع الخليج 365 سوف نعرض المنيو.

لحظة كيف جدة المنيو كامل وقيمة أقل طلب للطاولات المطلة والغير مطلة

يمتلك مقهى لحظة كيف جدة منيو من المشروبات الساخنة والباردة بأسعار تنافسية، بما يجذب انتباه العملاء والزبائن، وجاء المنيو على النحو التالي:

كاليتا بارد Kalita Cold بسعر 25 ريالًا.

كيمكس بارد Chemex Cold بقيمة 25 ريالًا.

سبانش بارد Cold Spanish بسعر 27 ريالًا.

وايت موكا كراميل بحوالي 27 ريالًا.

كابتشينو Cappuccino بقيمة 20 ريالًا.

فلات وايت Flat white بسعر 20 ريالًا.

إسبانيش لاتيه Spanish latte بحوالي 22 ريالًا.

ماتشا حار Hot Matcha بسعر 20 ريالًا.

أسبانيش كورتادو Spanish Cortado بقيمة 22 ريالًا.

منيو حلويات لحظة كيف جدة

يقدم مقهى لحظة كيف جدة مجموعة من أطباق الحلويات المميزة، والتي تنال إعجاب الزبائن والعملاء الدائمين للمكان، ويأتي المنيو على النحو الآتي:

تريو Trio بـ 435 سعرة حرارية بسعر 50 ريالًا.

كيك التمر Dates Cak بقيمة 35 ريالًا.

كيك تمر البيكان Becan Dates Cake بسعر 40 ريالًا.

بريد بودنج Bread Pudding بتكلفة 45 ريالًا.

قنبلة شوكولاتة Chocolate Bomb بسعر 35 ريالًا.

بنانا كيك كراميل Banana Caramel Cake بحوالي 45 ريالًا.

سبيشل فرنش توست Special French Toast بسعر 65 ريالًا.

بقلاوة مثلثة Big Backlawa بقيمة 40 ريالًا.

طبق برجر بقلاوة Baklava Burger بحوالي 40 ريالًا.

كرواسون حلو Sweet Croissant بسعر 24 ريالًا.

يسعى المسؤولون داخل مقهى لحظة كيف جدة نحو تقديم خدمات متميزة حتى تلبي تطلعات العملاء، إلى جانب الحفاظ على الهوية العربية الأصيلة في كل ما تقدمه، وتؤمن بأن الجودة هي أساس نجاح الكافيه، ويعمل باستمرار على تطوير خدماته لتلبية الاحتياجات المتنوعة.