الصناعات العسكرية تعزز توطين صناعة الأنظمة الأرضية باتفاقيات تصنيع وطنية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواصل الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية خطواتها الجادة نحو تعزيز توطين الصناعات الدفاعية، حيث أعلنت مؤخرًا عن إبرام اتفاقيات تصنيع وطنية جديدة تهدف إلى تطوير صناعة الأنظمة الأرضية داخل المملكة. تأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات رؤية 2030 في تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع نسبة المحتوى المحلي. عبر موقع الخليج 365.

اتفاقيات استراتيجية لدعم التصنيع المحلي

وقعت الهيئة عدة اتفاقيات شراكة مع شركات وطنية وعالمية رائدة في مجال الدفاع، وذلك لتأسيس خطوط إنتاج خاصة بالأنظمة الأرضية، بما يشمل المركبات العسكرية المدرعة، أنظمة القيادة والسيطرة، وأنظمة الاتصالات التكتيكية. ويُنتظر أن تساهم هذه الاتفاقيات في نقل التقنية وتدريب الكوادر الوطنية، ما يعزز من قدرات المملكة الدفاعية ويرسخ أمنها الصناعي.

كما أكد مسؤولون أن هذه المشاريع ستخضع لأعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي، مع توفير بنية تحتية متقدمة تُمكن من تصنيع وتطوير الأنظمة بشكل مستدام، وبما يتماشى مع متطلبات وزارة الدفاع السعودية.

الأهداف التنموية لتوطين الصناعات الدفاعية

تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير وظائف نوعية للمواطنين، وزيادة مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي. كما تأتي ضمن خطة طموحة لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وهو ما يعزز من استقلالية القرار الدفاعي ويقلل الاعتماد على الخارج.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من مساعي الهيئة في بناء منظومة دفاعية متكاملة داخل المملكة، عبر تحفيز الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة، وتسهيل الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث.