إعلان وظائف شاغرة لدى المعهد العالي للتقنيات الورقية والتقديم متاح بشروط محددة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التوظيف رسميًا لعدد من الوظائف الشاغرة، للمواطنين السعوديين من خريجي الشهادات الفنية والمهنية في التخصصات ذات العلاقة. ويأتي ذلك حفاظًا على مستوى جودة التعليم والتشغيل في القطاع الورقي والصناعي. عبر موقع الخليج 365.

الشروط المطلوبة للتقديم ووثائق المرشحين

يشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلًا على شهادة في مجال التقنية الورقية أو التخصصات ذات الصلة، وبدرجة لا تقل عن “جيد”. كما ينبغي توفر خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال تشغيل المعدات الورقية أو الصناعات التحويلية. ويُفضّل أولئك الحاصلين على دورات تدريبية أو شهادات مهنية إضافية في نظم الجودة أو السلامة الصناعية.

يتعيّن على المتقدمين إرفاق سيناريو التحديث المهني، مثل السيرة الذاتية الأكاديمية وتجارب العمل وصورة الهوية. كما يُعد اجتياز المقابلة الفنية والاختبارات التطبيقية جزءًا من شروط القبول النهائي في المعهد.

خطوات التقديم الإلكترونية والإعلان عن الوظائف

يمكن التسجيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد، ضمن صفحة “التوظيف”. يُعبَّأ نموذج الطلب متضمنًا البيانات الشخصية والتعليمية، ويُرفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF. بعد التقديم، يتم فرز الطلبات من قبل لجنة مختصة، ثم دعوة المرشحين المؤهلين لاختبار عملي أو مقابلة تقنية.

كما تقدم إدارة المعهد خيارات تدريبية قبل التعيين، وتتواصل مع المرشحين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، لتحديد المواعيد النهائية للانضمام لهم ضمن النظام الأكاديمي والتقني. كما يُشجع المتقدمون بتحديث معلوماتهم بشكل دوري حتى إغلاق باب التوظيف.