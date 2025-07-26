تقرير “أطلس” يكشف أوضاع التنمية المستدامة في أحياء المدينة المنورة بالتفصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر “أطلس التنمية المستدامة” تقريرًا شاملًا يُسلط الضوء على مستويات التنمية في أحياء المدينة المنورة، موفرًا بيانات دقيقة حول جودة الحياة، والبنية التحتية، والخدمات العامة. وجاء التقرير كأداة مهمة لصنّاع القرار لتحسين التخطيط الحضري وتوجيه الموارد نحو المناطق ذات الأولوية، عبر موقع الخليج 365.

أبرز مؤشرات التقرير وأهدافه

يعتمد تقرير “أطلس التنمية المستدامة” على بيانات ميدانية وإحصاءات رسمية لتقييم الوضع العام في المدينة المنورة، مركّزًا على محاور الصحة والتعليم، وتوزيع الخدمات، وكفاءة المرافق، ومستوى النظافة والبيئة. ويهدف التقرير إلى دعم التحول نحو مدن ذكية ومستدامة من خلال رصد الفجوات وتحقيق التوازن في التنمية بين مختلف الأحياء. كما يضع الأطلس خارطة واضحة أمام الجهات المعنية لتطوير المناطق ذات الاحتياج المرتفع.

شاهد أيضًا: فرصة استثمارية متاحة في تربية وتسمين اللحوم الحمراء بالمدينة المنورة من خلال الاستفادة من “المحيط”

توصيات لتعزيز التنمية العادلة بين الأحياء

أوصى التقرير بعدد من الإجراءات المهمة مثل تعزيز مشاركة السكان في التخطيط المحلي، وتحسين الوصول للخدمات الأساسية في الأحياء الطرفية، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والاتصال. وبيّن أن بعض الأحياء تشهد تطورًا ملحوظًا، بينما تحتاج أحياء أخرى إلى تدخلات عاجلة لتحسين جودة الحياة لسكانها، مما يشكّل خريطة عمل للجهات التنفيذية في المرحلة المقبلة.