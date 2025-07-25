شكرا لمتابعة خبر عن غابة العجائب تحظى بإعجاب وتفاعل كبير من الزوار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت “غابة العجائب” ضمن فعاليات موسم جدة 2025، كواحدة من أبرز التجارب التفاعلية المستوحاة من عالم الحيوانات، وذلك في موقع مميز مقابل “سيتي ووك” على طريق الملك.

وحظيت “غابة العجائب” بإعجاب عدد كبير من الرواد الذين أشادوا بالأجواء المبهجة واستمتعوا بالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض .

وتضم “غابة العجائب” أكثر من 200 حيوان من فصائل متعددة، موزعة على 11 منطقة، تشمل: تجربة الغزلان، كهف الزواحف، لاونج القطط، حديقة الطيور، تجربة الليمور، السلاحف، الميركات، الحديقة السرية، لوكالاند، المشتل، ومنطقة التبني.

وتتيح الفعالية للزوار فرصة التفاعل المباشر مع الحيوانات، والتقاط الصور، والمشاركة في إطعامها، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية للأطفال مثل التلوين وصناعة السلايم.