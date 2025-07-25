شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أغسطس أقل حرارة من يوليو وذروته على الشام وأوروبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن شهر أغسطس يتميز بعدد من الخصائص المناخية المهمة، مشيرًا إلى أنه يبدأ هذا العام في 7 صفر 1447هـ، ويمتد لـ31 يومًا، وينتهي في 8 ربيع الأول.

وأوضح الحصيني عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن أغسطس يعد من أشهر الصيف، ويكون أقل حرارة من يوليو في العادة، “إلا إذا وافق تقدم رطوبة، فيكون وقع الحرارة والإحساس بها أشد”.

وتابع: “يعتبر من أشد الشهور حرارة على الشام وأوروبا، خاصة إذا ما وافق تمركز كتلة هوائية حارة، وهو ما يحدث غالبًا، والله أعلم”.

كما أشار إلى أن الرطوبة تزداد على السواحل في هذا الشهر، وأحيانًا تمتد إلى المناطق الداخلية، لافتًا إلى أنه من خلال أرشيفه المناخي يُعد من مواسم الأمطار على مناطق جازان وعسير بدرجة أولى، تليها الباحة ومكة، ثم المدينة المنورة، فالمناطق الداخلية.

وبين أن في 24 أغسطس يظهر نجم سهيل، الذي يُعرف بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، قائلاً: “يخف الحر تدريجيًا، مع بقاء الأجواء حارة لكن أخف من الأيام السابقة، ويتلطف الجو ليلًا، ثم يبرد آخر الليل تدريجيًا”.

وأضاف: “يكثر التمر، وترتفع في آخره المياه في الآبار تبعًا لانخفاض درجات الحرارة”.