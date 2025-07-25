الارشيف / اخبار السعوديه

معارض توعوية للوقاية من حوادث الغرق في 3 مناطق بالمملكة

0 نشر
واس -  الرياض  0 تبليغ

  • معارض توعوية للوقاية من حوادث الغرق في 3 مناطق بالمملكة 1/2
  • معارض توعوية للوقاية من حوادث الغرق في 3 مناطق بالمملكة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن معارض توعوية للوقاية من حوادث الغرق في 3 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، ضمن فعاليات اليوم العالمي للوقاية من الغرق 2025، معارض توعوية للسلامة البحرية والوقاية من الغرق.
ويوافق هذا اليوم الـ(25) من يوليو من كل عام، فيما تستمر الفعاليات حتى (26 يوليو 2025م)، بمناطق مكة المكرمة والشرقية وجازان.

الوقاية من الغرق

وتهدف معارض حرس الحدود إلى إبراز جهود أعمال البحث والإنقاذ، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر السباحة في المواقع غير المخصصة.

كما تهدف إلى سبل الوقاية من حوادث الغرق، والتعريف بالتقنيات الحديثة المستخدمة في مهام الإنقاذ.
وكذلك آلية طلب المساعدة عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة.
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا