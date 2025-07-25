شكرا لقرائتكم خبر عن معارض توعوية للوقاية من حوادث الغرق في 3 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الوقاية من الغرق

الدمام - شريف احمد - أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، ضمن فعاليات اليوم العالمي للوقاية من الغرق 2025، معارض توعوية للسلامة البحرية والوقاية من الغرق.ويوافق هذا اليوم الـ(25) من يوليو من كل عام، فيما تستمر الفعاليات حتى (26 يوليو 2025م)، بمناطق مكة المكرمة والشرقية وجازان.وتهدف معارض حرس الحدود إلى إبراز جهود أعمال البحث والإنقاذ، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر السباحة في المواقع غير المخصصة.كما تهدف إلى سبل الوقاية من حوادث الغرق، والتعريف بالتقنيات الحديثة المستخدمة في مهام الإنقاذ.وكذلك آلية طلب المساعدة عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة.