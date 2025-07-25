- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بمساحة تتجاوز 39 مليون م².. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفّذت لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مدن ومحافظات الرياض، حملات ميدانية مكثفة أسفرت عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة إجمالية بلغت (39) مليونًا و(867) مترًا مربعًا.
جاء ذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.
فيما جاءت محافظة وادي الدواسر في المرتبة الأولى من حيث المساحة بإزالة تعدٍّ واحد بلغت مساحته (24) مليون متر مربع، كما أُزِيلَت تعديات بمساحة (5.6) ملايين متر مربع في محافظة مرات.
هذا إضافة إلى مواقع أخرى في محافظات الدوادمي، وعفيف، وحريملاء، والقويعية، والرين، والدلم، والمزاحمية.
وكذلك عدم التهاون في حماية الأراضي الحكومية، إلى جانب مضاعفة الجهود الرقابية وتكثيف الجولات الميدانية.
جاء ذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.
إزالة التعديات على الأراضي بالرياضوتصدرت مدينة الرياض إحصائيات الربع الثاني من عام 1446هـ، إذ بلغت عدد التعديات (657) حالة أزيلت بمساحة بلغت (9.8) ملايين متر مربع.
فيما جاءت محافظة وادي الدواسر في المرتبة الأولى من حيث المساحة بإزالة تعدٍّ واحد بلغت مساحته (24) مليون متر مربع، كما أُزِيلَت تعديات بمساحة (5.6) ملايين متر مربع في محافظة مرات.
هذا إضافة إلى مواقع أخرى في محافظات الدوادمي، وعفيف، وحريملاء، والقويعية، والرين، والدلم، والمزاحمية.
ضبط مخالفات التعديات على الأراضيوتؤكد إمارة منطقة الرياض استمرار هذه الحملات الميدانية، مع التشديد على ضبط المخالفات وتطبيق التعليمات والأنظمة بحق المتعدين.
وكذلك عدم التهاون في حماية الأراضي الحكومية، إلى جانب مضاعفة الجهود الرقابية وتكثيف الجولات الميدانية.