شكرا لقرائتكم خبر عن بمساحة تتجاوز 39 مليون م².. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

إزالة التعديات على الأراضي بالرياض

ضبط مخالفات التعديات على الأراضي

الدمام - شريف احمد - نفّذت لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مدن ومحافظات الرياض، حملات ميدانية مكثفة أسفرت عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة إجمالية بلغت (39) مليونًا و(867) مترًا مربعًا.جاء ذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.وتصدرت مدينة الرياض إحصائيات الربع الثاني من عام 1446هـ، إذ بلغت عدد التعديات (657) حالة أزيلت بمساحة بلغت (9.8) ملايين متر مربع.فيما جاءت محافظة وادي الدواسر في المرتبة الأولى من حيث المساحة بإزالة تعدٍّ واحد بلغت مساحته (24) مليون متر مربع، كما أُزِيلَت تعديات بمساحة (5.6) ملايين متر مربع في محافظة مرات.هذا إضافة إلى مواقع أخرى في محافظات الدوادمي، وعفيف، وحريملاء، والقويعية، والرين، والدلم، والمزاحمية.وتؤكد إمارة منطقة الرياض استمرار هذه الحملات الميدانية، مع التشديد على ضبط المخالفات وتطبيق التعليمات والأنظمة بحق المتعدين.وكذلك عدم التهاون في حماية الأراضي الحكومية، إلى جانب مضاعفة الجهود الرقابية وتكثيف الجولات الميدانية.